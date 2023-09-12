Не стало доцента, бывшего сотрудника кафедры философии РГУ Александра Санкина

Умер доцент, бывший сотрудник кафедры философии РГУ Александр Санкин.

11 сентября скончался кандидат философских наук, доцент кафедры философии РГУ имени С.А. Есенина Александр Дмитриевич Санкин. Печальную весть сообщил его коллега, кандидат исторических наук, доцент Виталий Толстов.

Александр Дмитриевич Санкин родился в 1951 году в Москве. После окончания исторического факультета Коломенского государственного педагогического института работал в школе, кооперативном техникуме, стажировался в Ленинградском государственном университете.

В 1986 году Александр Санкин окончил очную аспирантуру МГУ им. Ломоносова, где защитил кандидатскую диссертацию. С 1997 по 2018 годы работал на кафедре философии РГУ им. С.А. Есенина в должности доцента.

«Одно Александр Санкин сочетал это с работой на кафедре политологии. Сферой его научных интересов были проблемы синергетики в философском аспекте, социальной философии. Вечная память!» - написал Виталий Толстов.

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