Самые благоустроенные города и села назвало рязанское министерство ТЭК и ЖКХ

Главархитектура Рязанской области обнародовала итоги конкурса на самое благоустроенное поселение. Ежегодно его проводит региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

В категории городов с населением до 10 тыс. человек победил Михайлов. Лидер 2022 года город Сасово - на втором месте, следом Новомичуринск.

В городских поселениях с населением до 10 тыс. человек первенство, как и годом ранее, присуждено Александро-Невскому. В тройку вошли поселок Лесной Шиловского района и Спас-Клепики.

Среди сельских поселений больше 2 тыс. человек самым благоустроенным министерство признало деревню Баграмово (Рыбновский район). В категории от 1 до 2 тыс. человек вся тройка представляет Михайловский район: Виленка, Голдино и Грязное. Село Рачатники (тоже Михайловский район) - победитель в категории до 1 тыс. человек.