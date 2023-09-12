Президент поощрил грамотой за трудовые успехи рязанку Екатерину Сверчкову

Екатерина Сверчкова - оператор машинного доения в ООО «Надежда».

Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить ряд работников из разных сфер деятельности Почетной грамотой. Среди тех, кто своими трудовыми успехами и многолетней добросовестной работой заслужил такого поощрения, оказалась Екатерина Сверчкова из Рязанской области. Документ подписан 8 сентября.

Екатерина Сверчкова работает оператором машинного доения в ООО «Надежда» Александро-Невского района. Она неоднократно становилась победителем и призером конкурсов профессионального мастерства, в том числе в 2023 году заняла третье место на всероссийских соревнованиях.

Как рассказывала КП-Рязань сама Екатерина, на ферме в селе Благие, где она работает без малого 24 года, смена из двух человек должна подоить почти 700 животных - ранним утром и после обеда. При этом ей хватает времени и сил вести домашнее хозяйство: дома есть огород, куры, свиньи (читать подробнее).