Оператор машинного доения ООО «Надежда» достойно представляет Рязанскую область на всероссийском уровне

Екатерина Сверчкова участвует в конкурсах ради нового опыта, новых знаний и знакомств, а призовые места - результат профессионального подхода.

В августе на 28-м Всероссийском конкурсе среди операторов машинного доения коров, который проходил в Нижегородской области, успешно выступила участница от Рязанской области. Екатерина Сверчкова из ООО «Надежда» Александро-Невского района стала третьей в одной из номинаций. Это далеко не первый успех на профессиональных конкурсах.

Мы приехали в село Благие, где располагается хозяйство, и убедились: здесь создаются все условия, чтобы можно было достойно жить и трудиться - оттого и высокие результаты.

Делая все для развития села

Уже 33 года ООО «Надежда» руководит Сергей Оводков - человек, начинавший трудовой путь здесь же бригадиром, опытный агроном, а ныне генеральный директор.

- Нашим приоритетом всегда была и остается забота о людях. Это касается не только заработной платы и условий труда - а они у нас достойные - мы выделяем немало средств на развитие социальной сферы, благоустройство, улучшение жилищных условий наших работников. Также мы активно участвуем во всех национальных проектах, которые сегодня действуют в России и в Рязанской области. Благодаря этому у нас построены Дом культуры, детский сад, спортивные площадки, реализуется проект комплексной застройки на 20 домов для многодетных и молодых семей, молодых специалистов.

Генеральный директор ООО «Надежда» Сергей Оводков.

Во всем сказанном выше мы убедились воочию, прогулявшись по селу: ухоженные улочки, подготовленная при непосредственном участии ООО «Надежда» к 1 сентября школа (поездка состоялась до Дня знаний), новенький детсад, построенный медпункт, очень востребованный у людей Дом культуры, где бьет ключом творческая жизнь, и впечатляющий храм Казанской иконы Божией Матери, возведенный хозяйством в 2012 году.

О переменах, произошедших в Благих за последние десятилетия, нам рассказала и оператор машинного доения Екатерина Сверчкова. В хозяйстве она трудится почти 24 года, и за это время село заметно похорошело. Большие изменения произошли и на ее рабочем месте - модернизированы все процессы, выросло поголовье. Показатели хозяйственной деятельности тоже идут вверх как в животноводстве, так и в растениеводстве (см. подверстку «Конкретно»).

- За время работы многое изменилось. Появились современные доильные залы, молокопровод - раньше молоко носили ведрами. Работать стало легче физически, но в то же время дойное стадо увеличилось в разы. Если в прежние времена на доярку приходилось 60 коров, то теперь смена, состоящая из двух человек, должна подоить почти 700 животных, - рассказала Екатерина.

Школа в селе Благие, построенная хозяйством, ремонтируется тоже при непосредственном участии ООО «Надежда».

Заместитель генерального директора ООО «Надежда» Александр Руднев показал новую улицу в селе Благие, где скоро появятся десятки домов для работников хозяйства.

Одна из лучших в стране

Работы Екатерина не боится - и на ферме справляется, и домашнее хозяйство вести успевает. Дома есть огород, куры, свиньи. Тем удивительнее, что на участие в соревнованиях наша героиня тоже находит силы и время. Жить в городе она, как признается сама, просто не смогла бы - настолько близок ей именно деревенский образ жизни.

Первый раз Екатерина поучаствовала в конкурсе в 2006 году. Это было районное соревнование, и проходило оно дома - в Благих. Молодая работница сходу заняла второе место. Через два года ей уже покорилась первая строчка, после чего состоялся дебют на областном уровне. Поначалу добиться большого успеха на региональном этапе не получалось, но на соревнованиях 2019 года в Касимовском районе Екатерина взяла золото!

- Было приятной неожиданностью, когда объявили, что у меня первое место. Побеждать приятно, а тогда было еще приятней, что смогла достойно представить наше хозяйство и Александро-Невский район, - рассказывает Екатерина.

Но на этом успехи труженицы не закончились. На первом же всероссийском конкурсе она стала вице-чемпионкой. Говорят, второе место - самое обидное, но такому результату Екатерина была очень рада. Даже сейчас, когда она вспоминает о той поездке в Башкортостан, чувствуются живые эмоции.

- Конечно же, мне не было обидно! Там были десятки участниц, которые тоже оказались лучшими в своих регионах, и с такой сильной конкуренцией мне удалось показать хороший результат, - здраво оценивает свое выступление собеседница.

Конкурс - не просто соревнование

Впрочем, соревновательный дух Екатерине тоже присущ. Конкурсы операторов машинного доения проводятся каждые два года, однако из-за пандемии коронавируса следующий шанс представился только в 2023-м.

Региональный этап в нынешнем году проходил на родном для Екатерины животноводческом комплексе в Благих. Дома, как принято говорить, и стены помогают, но главное все-таки - профессиональные навыки. В итоге победа от нашей героини не ускользнула, и вскоре настало время готовиться к всероссийским соревнованиям.

В ООО «Надежда» нам показали доильный зал, где состязались операторы машинного доения - просторный и светлый. Сюда Екатерина приходит на работу ни свет ни заря - еще до 4 часов утра, а потом возвращается около 16 часов на вечернюю дойку. Однако конкурс от повседневной работы заметно отличается - не повторяет ее, а является, по сути, отдельной дисциплиной:

- На конкурсе сначала проверяют теорию, потом навыки сборки-разборки доильного аппарата и доение. Теоретические вопросы касаются не только нашей профессии, а захватывают еще ветеринарию - проверяются знания физиологии коров, а также санитарная подготовка, - рассказывает Екатерина.

Особенность еще и в том, что доильные аппараты во время конкурса используются другие - предыдущего поколения. На производстве, в том числе в ООО «Надежда», оборудование установлено более современное. Тем не менее, нужно уметь правильно собрать и разобрать такой аппарат. А еще большое внимание уделяется подготовке животного, тонкостям самой дойки и санитарной обработке после нее.

Во время дойки судейская группа следит буквально за каждым движением конкурсантов, и любая оплошность сказывается на итоговом количестве баллов. Важную роль играет затраченное время. В Нижнем Новгороде все происходило под камерами, и у участниц тоже была возможность посмотреть на мониторах, как выступают другие и какие ими допускаются ошибки. На табло высвечивались промежуточные результаты.

- На конкурсах мне интересно все: соревноваться, учиться, обмениваться опытом с другими участницами. Появляются новые знакомства. Бывает так, что во время конкурса узнаешь что-то новое, возвращаешься на работу и начинаешь применять это на практике, - раскрыла Екатерина секрет своей мотивации.

Штурмовать вершины профессионального мастерства наша героиня планирует и дальше, тем более что руководство хозяйства ее порыв по достоинству оценивает и вознаграждает.

- Второе и третье место по России есть, и теперь от меня все ждут первого, - энергично и с улыбкой отмечает Екатерина. - Приложу для этого все усилия!

КОНКРЕТНО

Показатели хозяйственной деятельности ООО «Надежда» поступательно увеличиваются. Посевные площади достигли 10,2 тыс. га (в 2020-м - 7,1 тыс. га), поголовье крупного рогатого скота - 3065 голов (в 2020-м - 2080 голов). Производство зерна в 2022 году составило 28,2 тыс. тонн, урожайность - на стабильно высоком уровне. Минсельхоз Рязанской области, оценивая уборочную кампанию 2023 года, назвал ООО «Надежда» в числе семи предприятий региона с урожайностью зерновых выше 60 ц/га (в хозяйстве она около 67,9 ц/га). В последние годы заметен рост производства зерновых культур, кукурузы на зерно, становится выше урожайность сахарной свеклы, кукурузы на корм. Надои на одну корову увеличились с 8,7 тонны в 2020 году до почти 9,4 тонны в 2022-м. Качество молока - на высоком уровне. Среди тех, кто закупает его у ООО «Надежда», есть крупный производитель молочной продукции Ehrmann.

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