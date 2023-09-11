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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:28

Без газа на несколько дней остались жители Солотчи 11 сентября

В поселке меняют газорегуляторные пункты
Источник:kp.ru
Без газа на несколько дней остались жители Солотчи 11 сентября.

Без газа на несколько дней остались жители Солотчи 11 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 11 сентября поселок Солотча в Рязани отключили от газа, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения – ремонтные работы по замене газорегуляторных пунктов (ГРПШ №№61, 62, 71).

Без газа население поселка будет до 15 сентября 16:00.

«Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону», - сообщили газовщики.

А с 12 по 15 сентября без газа останутся жители восьми улиц города Сасово. Причина отключения - ремонтные работы на газопроводе для подготовки к отопительному сезону (подробнее).