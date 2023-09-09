Без газа останутся жители восьми улиц города Сасово 12 сентября

С 12 сентября в Сасове отключат газ на 8 улицах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 12 сентября в Сасове Рязанской области отключат газ на несколько дней, сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения – ремонтные работы на газопроводе для подготовки к отопительному сезону.

До 15 сентября 16:00 газа не будет на следующих сасовских улицах:

- улица Ново-Елатомская;

- улица Колхозная;

- улица Спортивная;

- улица Комарова;

- улица Ленинградская;

- улица Московская;

- улица Краснознаменная;

- улица Крупской.