Без газа останутся жители восьми улиц города Сасово 12 сентября

С 12 сентября в Сасове отключат газ на 8 улицах.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Во вторник, 12 сентября в Сасове Рязанской области отключат газ на несколько дней, сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения – ремонтные работы на газопроводе для подготовки к отопительному сезону.
До 15 сентября 16:00 газа не будет на следующих сасовских улицах:
- улица Ново-Елатомская;
- улица Колхозная;
- улица Спортивная;
- улица Комарова;
- улица Ленинградская;
- улица Московская;
- улица Краснознаменная;
- улица Крупской.