Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 8:57

Без газа останутся жители восьми улиц города Сасово 12 сентября

Газовщики приступили к подготовке к отопительному сезону
Источник:kp.ru
С 12 сентября в Сасове отключат газ на 8 улицах.

С 12 сентября в Сасове отключат газ на 8 улицах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 12 сентября в Сасове Рязанской области отключат газ на несколько дней, сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения – ремонтные работы на газопроводе для подготовки к отопительному сезону.

До 15 сентября 16:00 газа не будет на следующих сасовских улицах:

- улица Ново-Елатомская;

- улица Колхозная;

- улица Спортивная;

- улица Комарова;

- улица Ленинградская;

- улица Московская;

- улица Краснознаменная;

- улица Крупской.