Разбитой бутылкой целились в голову. Два приятеля жестоко расправились со знакомым

В Рязани осудят двоих мужчин, до смерти избивших знакомого. Фото: Олег ЗОЛОТО

СК завершил расследование уголовного дела в отношении двух рязанцев – 31 и 19 лет, обвиняемых в гибели человека.

Следствие установило, 28 февраля 2023 года у одного из домов по улице Зубковой во время бытового конфликта двое пьяных отморозков жестоко избили своего знакомого. Били мужчину фрагментом разбитой бутылки в голову, забивали ногами.

В тот же день потерпевший от полученных ран скончался.

Свою вину обвиняемые признали, дело в скором времени начнут рассматривать в суде.

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