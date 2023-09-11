На выборах в гордуму голосовало около 20% рязанцев. В чем причина низкой явки?

Выборы в гордуму завершились. Явка традиционно для Рязани оказалась очень низкой – 20%. Для сравнения – на выборах в гордуму в 2018 году явка составляла 21,87%, в 2013 году – 26,16%. В чем причина пассивности рязанских избирателей, постараемся разобраться с помощью опроса.

Вы ходили на выборы?

- Да, это мой гражданский долг;

- Да, я лично знаю кандидата и хочу его поддержать;

- Да, на работе руководство настоятельно рекомендовало проголосовать и даже подсказало, за кого;

- Да, проголосовал за самого неудобного кандидата, чтобы получилось «против всех»;

- Нет, от моего голоса ничего не зависит;

- Нет, потому что результаты всегда подтасовываются;

- Нет, голосовать не за кого, достойных нет;

- Нет, у меня есть более важные дела.

Свой вариант пишите в комментариях.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.