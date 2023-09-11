На выборах в гордуму голосовало около 20% рязанцев. В чем причина низкой явки?

Выборы в гордуму завершились. Явка традиционно для Рязани оказалась очень низкой – 20%. Для сравнения – на выборах в гордуму в 2018 году явка составляла 21,87%, в 2013 году – 26,16%. В чем причина пассивности рязанских избирателей, постараемся разобраться с помощью опроса.
Вы ходили на выборы?
- Да, это мой гражданский долг;
- Да, я лично знаю кандидата и хочу его поддержать;
- Да, на работе руководство настоятельно рекомендовало проголосовать и даже подсказало, за кого;
- Да, проголосовал за самого неудобного кандидата, чтобы получилось «против всех»;
- Нет, от моего голоса ничего не зависит;
- Нет, потому что результаты всегда подтасовываются;
- Нет, голосовать не за кого, достойных нет;
- Нет, у меня есть более важные дела.
Свой вариант пишите в комментариях.
Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.