Писательница из Рязани Алла Нечаева умерла на 78 году жизни

Ушла из жизни рязанская писательница Алла Нечаева.

9 сентября в возрасте 77 лет ушла из жизни писательница Алла Нечаева. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

«Свое творчество она посвящала родному городу, писала рассказы, повести, романы», - говорится в некрологе.

Называются такие произведения Аллы Нечаевой как повесть о святых Петре и Февронии «Снег в июле» и книга «Ты был у меня», посвященная переводчице сказок Андерсена Анне Ганзе. Всего ее авторству принадлежат более 10 книг прозы, трехтомное собрание сочинений. На литературно-художественном фестивале «Начало» писательница неизменно председательствовала в жюри, а сама становилась лауреатом премии имени Я.П. Полонского.

Алла Нечаева родилась в Рязани, окончила педагогический институт, затем отделение прозы Литературного института имени А.М. Горького. Состояла в Союзах писателей СССР и России.