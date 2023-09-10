Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 17:40

Писательница из Рязани Алла Нечаева умерла на 78 году жизни

Она посвящала творчество родному городу, писала рассказы, повести, романы
Источник:kp.ru
Ушла из жизни рязанская писательница Алла Нечаева.

Ушла из жизни рязанская писательница Алла Нечаева.

9 сентября в возрасте 77 лет ушла из жизни писательница Алла Нечаева. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

«Свое творчество она посвящала родному городу, писала рассказы, повести, романы», - говорится в некрологе.

Называются такие произведения Аллы Нечаевой как повесть о святых Петре и Февронии «Снег в июле» и книга «Ты был у меня», посвященная переводчице сказок Андерсена Анне Ганзе. Всего ее авторству принадлежат более 10 книг прозы, трехтомное собрание сочинений. На литературно-художественном фестивале «Начало» писательница неизменно председательствовала в жюри, а сама становилась лауреатом премии имени Я.П. Полонского.

Алла Нечаева родилась в Рязани, окончила педагогический институт, затем отделение прозы Литературного института имени А.М. Горького. Состояла в Союзах писателей СССР и России.