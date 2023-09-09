75 арестантов СИЗО-1 в Рязани проголосовали на выборах.

9 сентября во второй день трехдневного голосования в СИЗО-1 Рязани проголосовали 75 человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

«Продолжаем проводить мониторинг голосования на выборах. В СИЗО-1 участвовали в голосовании 75 человек. Все они находятся под стражей. Прошло всё в штатном режиме, не было ни вопросов, ни нарушений», - доложила омбудсмен.

Днем ранее на выборах в органы местного самоуправления и сельсоветы в Шиловском районе проголосовала 107-летняя Марфа Дмитриевна Аксенова. Проголосовала старейшая жительница района у себя на дому в деревне Фролово (что известно об этой женщине).