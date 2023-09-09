Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 сентября 2023 9:46

Массовое ДТП произошло на Вокзальной в Рязани 9 сентября

Дорогу субботним утром в центре Рязани не поделили три автомобиля
Источник:kp.ru
Массовая авария произошла на улице Вокзальной в Рязани 9 сентября.

Массовая авария произошла на улице Вокзальной в Рязани 9 сентября.

Субботним утром 9 сентября в центре Рязани произошло массовое ДТП. О происшествии сообщается в RZN_Life.

По предварительным данным, на улице Вокзальной дорогу не поделили три легковушки.

К настоящему времени официальной информации не поступало, нет и сведений о пострадавших. Подробности уточняются.

А вечером 7 сентября 32-летняя рязанка за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander сбила на скорости 59-летнего велосипедиста (подробнее с фото).