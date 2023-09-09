Массовое ДТП произошло на Вокзальной в Рязани 9 сентября

Массовая авария произошла на улице Вокзальной в Рязани 9 сентября.

Субботним утром 9 сентября в центре Рязани произошло массовое ДТП. О происшествии сообщается в RZN_Life.

По предварительным данным, на улице Вокзальной дорогу не поделили три легковушки.

К настоящему времени официальной информации не поступало, нет и сведений о пострадавших. Подробности уточняются.

А вечером 7 сентября 32-летняя рязанка за рулем кроссовера Mitsubishi Outlander сбила на скорости 59-летнего велосипедиста (подробнее с фото).