12,91% составила явка на выборах в Рязанской области на 10 утра 9 сентября

Явка на выборах в Рязанской области на 10:00 9 сентября составила 12,91%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 9 сентября 10:00 явка избирателей на голосовании в Рязанской области составила 12,91%. По дополнительным выборам депутата Рязанской областной думы по 10 одномандатному округу - 19,40%, по выборам депутатов Рязанской городской Думы - 8,02%. Такие цифры привела региональная избирательная комиссия.

Днем ранее на выборах в органы местного самоуправления и сельсоветы в Шиловском районе проголосовала 107-летняя Марфа Дмитриевна Аксенова. Проголосовала старейшая жительница района у себя на дому в деревне Фролово (что известно об этой женщине).