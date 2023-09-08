«Не занимайте виртуальным мусором ваших ближних». Владыка Марк о поздравлениях в мессенджерах

Владыка Марк призвал рязанцев не поздравлять близких в мессенджерах «виртуальным мусором».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о поздравлениях с церковными праздниками через мессенджеры. У владыки подобные сообщения вызывают двойственные чувства.

«С одной стороны, когда получаешь красивое изображение, прекрасную икону, это вызывает возвышенное чувство, напоминание о празднике. С другой стороны, среди всех этих картинок есть очень много низкопробной продукции: дешевые эффекты, странные пожелания... Причем пожелания одинаковые – пожелания здоровья, благополучия и удачи. То есть, все сводится к получению каких-то земных милостей. Не идет речь ни о спасении души, ни о содержании праздника», - сказал митрополит.

Владыка привел в пример народный обычай, когда три праздника в августе называют медовым, яблочным и ореховым спасом.

«Когда человек слышит такие названия, у него возникают чисто житейские ассоциации: не покушать ли медку, орехов или яблок. Никакого намека даже нет на содержание праздника, и на ту задачу которая следует из него. К сожалению, эти низкопробные картинки занимают весьма значительную часть всех поздравлений. Поэтому призываю всех, не отправляйте автоматически получаемые вами поздравления. Попытайтесь вдуматься в ваше послание, а что вы посылаете своим близким. Постарайтесь не занимать виртуальным мусором ваших ближних, посылайте только важную духовную информацию», - призвал владыка.

Ранее рязанский митрополит Марк высказался категорически против фильмов ужасов. Архиерей считает, что негоже православному христианину смотреть такое кино (читать подробнее).