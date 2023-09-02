Рязанский митрополит Марк высказался категорически против фильмов ужасов

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался категорически против фильмов ужасов.

В эфире радио «ЛогосЪ» митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о фильмах ужасов. На вопрос слушателя, можно ли их смотреть православному христианину, архиерей ответил категорично: «Конечно, нельзя. Не нужно». По мнению священнослужителя, при просмотре такого кино люди «сами себя ввергают в неправильное состояние».

«Мы в каком-то смысле становимся приверженцами древних ересей. Ведь были такие еретики, которые считали, что мир - это творение лукавого, что бог - он добрый, хороший, но мир сотворил демиург, и вот он царствует в этом мире, что бог не всесилен и прочие вещи», - так объяснял свою точку зрения митрополит.

Марк назвал фильмы ужасов явлением, которое проистекает из убеждений вне христианской системы координат.

«Человек и так в последнее время страдает от душевных болезней. Сколько у нас людей душевно больных, сколько психических расстройств. А фильмы ужасов - они как раз к этому и толкают. Поэтому чтобы быть здоровым, чтобы иметь покой, радость, категорически не нужно смотреть эти фильмы», - заявил митрополит.