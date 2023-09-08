ДТП на проезде Шабулина в Рязани стало причиной пробки

В Рязани из-за ДТП на дороге образовалась пробка.

Пятничным утром 8 сентября на проезде Шабулина произошло ДТП, спровоцировавшее пробку. О происшествии сообщают подписчики паблика «ДТП | Аварии | Рязань».

«ДТП на проезде Шабулина, около бассейна «Чайка». Движение сильно затруднено», - сообщил очевидец, приложив фотографию с места происшествия.

Судя по снимку, дорогу не поделили две иномарки. На месте аварии работают сотрудники ДПС ГИБДД.

Сведений о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Днем 6 сентября на улице Октябрьской иномарка сбила пожилую женщину прямо у здания стоматологической поликлиники (подробнее с фото).