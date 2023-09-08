Детали гибели матери и 7-летнего сына в ДТП под Рязанью озвучила прокуратура. Фото: t.me/gibdd062

В ДТП на дороге Рязань - Пронск - Скопин 8 сентября погибли мать и ее маленький сын. О том, что столкновение с самосвалом в Рязанском районе унесло жизни 45-летней женщины-водителя Chevrolet Lanos и 7-летнего пассажира ранее сообщала Госавтоинспекция.

По предварительной информации, озвученной пресс-службой Прокуратуры Рязанской области, на встречную полосу выехала жительница Пронского района, управлявшая Chevrolet. В итоге легковушка не разъехалась с грузовиком Scania, что и привело к трагическим последствиям.

“В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результат проверки поставлены на контроль в прокуратуре района”, - отмечает представитель прокуратуры.