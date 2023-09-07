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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 14:05

Водитель и 7-летний пассажир Chevrolet погибли в ДТП с самосвалом под Рязанью

Автокатастрофа случилась днем 7 августа на дороге между областным центром и Пронском
Источник:kp.ru
Женщина-водитель и ее 7-летний пассажир погибли в ДТП под Рязанью. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

Женщина-водитель и ее 7-летний пассажир погибли в ДТП под Рязанью. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

7 сентября в ДТП на дороге Рязань — Пронск — Скопин погибли 44-летняя женщина и 7-летний ребенок. Автокатастрофа случилась примерно в 13:00 в 28 километрах от областного центра.

Погибшие — водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Lanos, который на территории Рязанского района столкнулся с самосвалом.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Легковой автомобиль столкнулся с самосвалом.

Легковой автомобиль столкнулся с самосвалом.