Только одну табличку сменили на бывших Безбожных улицах в Рязани. Вместо 2-й Безбожной улицы - 2-й Вокзальный проезд.

На одном из зданий, расположенных на бывшей 2-ой Безбожной улице сменили табличку, где указано новое название улицы – 2-й Вокзальный проезд. Речь идет о доме №3 с нежилыми помещениями, где располагается пункт выдачи товаров одного из маркетплейсов.

На 1-м Вокзальном проезде табличка старая - 1-я Безбожная.

На все других домах бывших Безбожных улиц, вопреки сообщениям в СМИ, либо остались старые указатели, либо их вовсе нет.

В марте 2023 года депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели вопрос о переименовании улиц 1-й и 2-й Безбожных в 1-й и 2-й Вокзальный проезд (подробнее с фото).