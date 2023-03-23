Переименовать улицы Безбожные в Рязани решили депутаты гордумы

Улицы Безбожные в Рязани переименованы в Вокзальные проезды.

На заседании 23 марта депутаты Рязанской городской Думы рассмотрели вопрос о переименовании улиц 1-й и 2-й Безбожных. Большинство (30 из 36) проголосовало "за".

Альтернативные названия ранее предложила топонимическая комиссия - соответственно 1-й и 2-й Вокзальные проезды. Ее председатель Николай Булычев заявил, что новые дома там зарегистрированы по Первомайскому проспекту и улице Вокзальной.

- Остался небольшой небольшой островок, восемь ветхих домов. Встречались мы с жителями. Они отнеслись спокойно к варианту изменения названия этих улиц. Для них самый главный вопрос - это когда их (ветхие дома) снесут, потому что дома разваливаются, в ужасном состоянии. Во многих домах нет водопровода, все удобства во дворе. Ждут они, когда придут застройщики. К сожалению, сейчас ситуация такая, что застройщики оттуда ушли, - сказал Булычев.

Председатель профильного комитета гордумы Сергей Еремин пояснил, что жителям «не нужно будет бежать в паспортный стол и менять прописку».