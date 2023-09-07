О продлении выделенной полосы на Московском шоссе сообщили рязанские водители. Фото: vk.com/autoblogrzn62

О продлении выделенной полосы на Московском шоссе в Рязани сообщают автомобилисты. Фотографии, сделанные между остановкам «Автовокзал Центральный» и «Университет МВД России» (по направлению из центра города), размещены в группе «Автоблог Рязань».

«На всё Московское шоссе продлили автобусную полосу», - пишет автор публикации.

Ранее администрация Рязани объявила о решении сохранить выделенные полосы для общественного транспорта на Московском шоссе и Первомайском проспекте. Как отмечается, средняя скорость общественного транспорта при высокой плотности движения заметно увеличилась, а число ДТП с его участием - снизилось.