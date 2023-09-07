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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:00

Школу №33 в Рязани, где рухнуло потолочное покрытие, проверяет прокуратура

Ведомство оценит действия должностных лиц школы, чиновников, а также контролирующих органов
Источник:kp.ru
Прокуратура проверит руководство школы №33 Рязани, где рухнуло потолочное покрытие.

Прокуратура проверит руководство школы №33 Рязани, где рухнуло потолочное покрытие.

По факту обрушения потолочной конструкции в школе №33 города Рязани прокуратура Железнодорожного района организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорские работники оценят действия должностных лиц школы, чиновников, а также контролирующих органов. Надзорное ведомство выяснит, соблюдались ли права детей на получение образования в «безопасных для жизни и здоровья условиях».

При наличии оснований решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В ночь на 6 сентября в одном из кабинетов школы №33 (улица Островского, 44) рухнуло потолочное покрытие Armstrong (читать подробнее).