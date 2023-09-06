Рухнуло потолочное покрытие в школе №33 в Рязани

Ночью в школе №33 в Рязани обрушился потолок в кабинете. Фото: администрация Рязани.

В ночь на 6 сентября в одном из кабинетов школы №33 (улица Островского, 44) рухнуло потолочное покрытие Armstrong, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Утром детей, пришедших на учебу, перевели в другой кабинет, образовательный процесс не нарушен.

В этот же день подрядчик приступил к ремонту потолочного покрытия в рамках гарантийных обязательств.

В конце августа, перед началом учебного года, министр образования региона Ольга Щетинкина сообщила, что в Рязанской области нет ни одной аварийной школы. Правда, есть проблемы с кровлей (читать подробнее).