Реконструированная школа искусств №5 откроется в Рязани 11 сентября - чуть позже срока. Фото: администрация Рязани.

11 сентября в Рязани после реконструкции откроется детская школа №5. По нацпроекту «Культура» там отремонтировано существующее здание и возведен новый трехэтажный корпус.

«Благодаря этому площадь школы увеличилась более чем на 1,5 тысячи квадратных метров», - сообщила пресс-служба горадминистрации.

В ДШИ №5 теперь есть 27 кабинетов, большой акустический зал. Последний планируют использовать для проведения мероприятий всероссийского и международного уровней. Также преобразился малый зал - для хоровых коллективов.

На объект из бюджетов разных уровней выделялось 132,3 млн рублей. Летом 2023 года чиновники отмечали, что все работы необходимо было завершить до начала нового учебного года, и подрядчик обещал уложиться в срок. Согласно информации с сайта госзакупок, контракт на реконструкцию был заключен с ООО «АудитПроект при РГРТУ».