Просто всплеск рождаемости. Суточный рекорд зафиксировали в рязанском Перинатальном центре

В Перинатальном центре Рязани поставлен рекорд по рождаемости за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 сентября для всех работников рязанского Перинатального центра выдалась интенсивная смена - на свет появились 26 малышей: 15 девочек и 11 мальчиков.

«Это небывалое количество родов за сутки, новый суточный рекорд! Такого всплеска рождаемости не было с момента открытия учреждения», - с радостью сообщает администрация Перинатального центра на своей странице в соцсети.

По словам главного врача, Олега Шалаева, обычно за сутки в среднем в центре проходит до 13 родов, а тут сразу 26.

«Это абсолютный рекорд за все время его существования», - отметил специалист.

В комментариях один из подписчиков поинтересовался, была ли дежурная смена готова к такому количеству родов, и в медучреждении заверили, что в Перинатальном центре работает опытная и слаженная команда врачей.

«Персонал справляется с нагрузками, медучреждение работает в штатном режиме», - говорится в ответе.

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