Диковинного для Рязанской области пятнистого оленя засняли в Окском заповеднике.

Одна из камер, установленных в Окском заповеднике, засняла пятнистого оленя. Диковинное для Рязанской области животное вышло на лесную дорогу, где и попало в объектив. Видео опубликовано в группе «Кабаны и другие звери».

В публикации говорится, что благородные олени в Мещере встречаются то и дело, а вот пятнистого наблюдают впервые с 1982 года. Дело в том, что естественное место обитания вида — Приморье, но в 1938-м 26 особей из Дальневосточного оленеводческого совхоза выпустили в Окский заповедник. Более 30 лет они держались близ точки выпуска, где зверей подкармливали сеном и специальными вениками. Максимальное поголовье составляло 100 особей.

Зимой, по мнению исследователей, пятнистые олени не могли полностью обеспечить себя кормом и нуждались в подкормке. Считается, что животных изматывал глубокий снег, а питаться самостоятельно они могли лишь желудями, используя порои кабанов — для экономии энергии. Пользуясь этим, волки стали дежурить возле кормушек, истребляя их.

В 1962-63 годах часть стада переместилась на правый берег реки Оки, за пределы заповедника. Там пятнистые олени держались в пойменных лугах, выходили на дороги и становились добычей браконьеров.

«Последняя встреча пятнистого оленя на территории заповедника была в 1982 году. Проект акклиматизации пятнистых оленей в Окском заповеднике потерпел неудачу», - говорится в публикации.

При этом автор отмечает, что в некоторых охотничьих хозяйствах в полувольных условиях еще содержатся пятнистые олени. Периодически звери уходят и бродят по окрестностям, и, по-видимому, на записи один из них.