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НовостиПолитика6 сентября 2023 9:46

КП-Рязань проведет трансляцию дебатов Парсентьева и Мустафина

Кандидаты встретятся в зале библиотеки им. Горького в Рязани
Источник:kp.ru
КП-Рязань проведет трансляцию дебатов Парсентьева и Мустафина.

КП-Рязань проведет трансляцию дебатов Парсентьева и Мустафина.

6 сентября в РОУНБ им. Горького состоятся дебаты представителей двух партий – Максима Мустафина от «ЛДПР» и Григория Парсентьева от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Кандидаты встретятся в мультимедийном зале библиотеки.

Парсентьев и Мустафин попробуют разрешить спор, возникший между ними в соцсетях, а КП-Рязань проведет трансляцию мероприятия. Она начнется в 13:00 в группе ВК «КП-Рязань». Переходите по ссылке, задавайте свои вопросы и оставляйте анонимный голос за одного из оппонентов.