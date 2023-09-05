О 10 тыс. случаев пищевых отравлений с 2021 года сообщил рязанский минздрав

Молочная продукция чаще всего становится источников пищевых отравлений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

С начала 2021 года по август 2023 года в Рязанской области зафиксировано 10 350 случаев пищевого отравления. Такие данные приводит региональный минздрав.

Медики утверждают, что самой распространенной продукцией, вызывающей кишечные инфекции, является молочка. Дети в возрасте от 0 до 14 лет больше остальных подвержены пищевым отравлениям.

Мнение Роспотребнадзора и общественников об отравлениях и просроченных товарах в магазинах можно прочитать в статье КП-Рязань «Просрочку из рязанских магазинов изымают тележками».