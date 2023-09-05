Просрочку из рязанских магазинов изымают тележками

Отличить качественный товар от некачественного порой можно только с помощью лупы. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

За восемь месяцев 2023 года по России прокатилась настоящая волна массовых пищевых отравлений. Так, по данным портала РИА Новости, зафиксирован 21 случай обращений в медучреждения. В общей сложности пострадали 866 человек, в том числе 436 детей. 36 человек скончались (от употребления напитка под маркой «Мистер Сидр»). Самыми распространенными местами, где был нанесен вред здоровью жителей, стали рестораны и кафе - 7 массовых случаев. Но, помимо массовых случаев, ежегодно в стране фиксируются тысячи частных несчастий.

Пугающие грибы

КП-Рязань провела опрос среди подписчиков Telegram-канала на тему: каких продуктов в качестве источника отравления в первую очередь опасаются рязанцы.

По результатам нашего исследования уверенное лидерство заняли грибы. За этот вариант проголосовало 49% читателей. Вторыми по значимости стали арбузы и дыни. Ими боятся отравиться 36% проголосовавших. Третью строчку рейтинга разделили мясо и блюда фастфуда. Они набрали по 28% голосов. Столкнуться с пищевым расстройством от употребления рыбы опасаются 26% респондентов. Страх отравления суррогатным алкоголем присутствует у 25% принявших участие в анкетировании. Молочной продукции не доверяет 20% от числа опрошенных.

Далее список продолжают кондитерские изделия, овощи и фрукты, вода и различные напитки.

Три смерти за три года

Чтобы подтвердить или опровергнуть опасения жителей, мы обратились в региональные Роспотребнадзор и минздрав.

На вопрос, какая пищевая продукция является наиболее распространенной при отравлении, специалисты Роспотребнадзора ответили, что возникновение кишечных инфекций чаще всего связано с употреблением многокомпонентных салатов, заправленных майонезом или сметаной. Также, по данным ведомства, к опасным продуктам относятся вполне знакомые всем позиции: кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты и паштеты), студень, молочные продукты, домашние консервы и соления, фрукты и овощи.

С начала 2023 года случаев отравления грибами в Рязанской области не зарегистрировано. При этом в 2022 году зафиксировано и расследовано 12 подобных отравлений. Один из случаев закончился летально (в 2021 году - в Рязанской области грибы унесли жизни двух человек).

У минздрава несколько другая информация. По их данным, в нашем регионе чаще всего к кишечным инфекциям приводит употребление молочных продуктов. При этом медики уточняют, что самой незащищенной от отравлений возрастной группой являются дети. Именно мальчишки и девчонки в возрасте от 0 до 14 лет чаще остальных сталкиваются с пищеварительными расстройствами.

По данным Министерства здравоохранения Рязанской области, с 2021 года по август 2023 года в регионе зафиксировано 10 350 (!) случаев пищевого отравления.

Однако в Роспотребнадзоре не видят причин для беспокойства:

- Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» проводится мониторинг контроля соответствия безопасности и качества пищевой продукции. Анализ данных трехлетнего мониторинга за пищевой продукцией свидетельствует о стабильной ситуации по микробиологическим показателям безопасности.

«Ситуация плачевная»

За комментарием по качеству продукции в местных магазинах мы обратились к основателю регионального общественного проекта «Патруль просрочка Рязань» Андрею Шилову. Вот уже несколько лет он посещает магазины для выявления нарушений. Причиной, по которой Андрей именно так проводит свое свободное время, стало пищевое отравление его ребенка сосиской в тесте, купленной в магазине рядом с домом.

- В магазинах ситуация с продажей некачественной продукции, по правде говоря, настораживающая. Я собираю полные тележки с просроченными продуктами каждую неделю. Плановые проверки магазинов Роспотребнадзором отменены в связи с постановлением правительства РФ от 10.03.2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Это дает много свободы для действий…

- Буквально несколько недель назад я сам оказался на больничном из-за пищевого отравления, - продолжает Андрей. - При очередном походе в гипермаркет я решил на себе проверить качество шаурмы собственного производства этого магазина. На упаковке написаны условия хранения - «от +2 до +6 градусов», а она хранится в зале (в торговой зоне температура должна соответствовать показаниям - от +18 градусов зимой, до +25 летом - Ред.). В результате в больнице у меня обнаружили кишечную палочку. Санэпидемстанция зарегистрировала этот случай.

- Какие продукты чаще всего оказываются просроченными?

- За последние две недели часто нахожу просроченное пиво. Нередко встречается детское питание с истекшим сроком годности. За семь прошедших дней в трех сетевых магазинах я обнаружил просроченные на целый месяц детские батончики, - возмущенно рассказывает Андрей.

- Как долго в среднем продукты могут залеживаться в магазинах?

- По-разному. Три месяца назад в магазине обнаружил вафельные конфеты, у которых срок годности истек в 2021 году! То есть они не пригодны к употреблению уже более полутора лет! На кассе же эти конфеты мне пробили как конфеты другого производителя.

- Как вы проводите рейд по магазину?

- Сначала я нахожу одну позицию - продукты с видимыми изменениями или просроченные. В первую очередь смотрю детское питание. Дальше молча покупаю этот товар, чтобы зафиксировать факт продажи испорченного продукта. Потом возвращаюсь в торговый зал и собираю весь этот просроченный товар в тележку. Приезжает участковый со следственно-оперативной группой. Они все описывают и изымают товар. После того как они проведут проверку, материалы передают в Роспотребнадзор.

Здесь важно отметить, что просроченным детским питанием для детей до 6 лет занимается Следственный комитет. Пивом и другим некачественным алкоголем занимается полиция. Остальными некачественными товарами - Роспотребнадзор.