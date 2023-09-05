Горячей воды в домах на четырех улицах Рязани не будет неделю из-за капремонта

С 5 по 12 сентября в Рязани не будет горячей воды по ряду адресов. Отключение связано с капительным ремонтом тепломагистрали, сообщает МУП «РМПТС».

Предприятие публикует список из полутора десятков домов, которые располагаются на четырех улицах:

- ул. Дзержинского, д. №№ 27, 33, 59, 59к1, 59к2, 59к3;

- ул. Типанова, д. №№ 16, 16к1, 17, 22;

- ул. Шевченко, д. №№ 3,10/23, 21/25;

- ул. Семена Середы, д.№№ 23/27, 28/29.

Также под отключение попал детсад №109.

Накануне сообщалось об аварийных работах на улице Татарской. Из-за них перекрывают движение по полосе в сторону бизнес-центра «Флагман».