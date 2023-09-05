Назван ТОП-5 направлений в рязанских вузах по конкурсу в 2023 году

Назван ТОП-5 направлений в рязанских вузах по количеству поданных заявлений на одно место в 2023 году Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вузы Рязанской области в 2023 году зачислили 7,4 тыс. первокурсников. 45% из них поступили на бюджет.

Со ссылкой на данные Рязаньстата «Рязанские ведомости» назвали пять самых популярных направлений по количеству поданных заявлений на одно место. В специалитете это педиатрия и ветеринария, а в бакалавриате – программная инженерия, иностранные языки и цифровая экономика.

При этом отмечается, что в Рязанской области 47% абитуриентов подали заявления через сервис «Поступление в вуз онлайн».