На отказ водителя маршрутки №65 принимать безналичную оплату отреагировала мэрия

По словам очевидицы, водитель этой маршрутки №65 утром 31 августа заявил, что примет к оплате только наличные. Фото: Лариса Наумкина в группе vk.com/rznnews62

Администрация Рязани назвала действия водителя маршрутки №65, который отказался принимать безналичную оплату у пассажиров, неправомерными. О такой ситуации, произошедшей утром 31 августа, ранее рассказала очевидица.

«Перевозчик обязан обеспечить оплату проезда в том числе безналичным способом. Данные действия водителя неправомерны», - комментирует пресс-служба мэрии.

В подобных случаях горадминистрация рекомендует звонить в управление транспорта по телефонам 8(4912)29-78-07 и 29-78-40. Чиновники направят обращение перевозчику, а тот, в свою очередь, должен провести проверку и сообщить о результатах. Жалобу на водителя маршрутки №65 направили для принятия мер ИП Захаркиной Ю.В.

Представители горадминистрации добавили, что в случае неисправности терминала безналичной оплаты автобус должен отправиться в парк для его замены.