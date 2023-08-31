Рязанка рассказала, что водитель маршрутки №65 отказался принимать безналичную оплату Фото: пользователь. Лариса Наумкина в группе vk.com/rznnews62

Водитель маршрутки №65 в Рязани отказался принимать безналичную оплату за проезд. Как утверждает подписчик «Новости Рязани ВКонтакте» Лариса Наумкина, ситуация произошла в 9:15 31 августа на остановке «Городская больница №6» в автобусе с госномером м705тр.

По словам женщины, и ее, и детей, несмотря на наличие «проездных банковских карт», высадили уже при входе:

«Водитель просто вопил: "Оплата наличными"» - рассказывает очевидица.

В «Положении об электронном проездном билете...», утвержденном администрацией Рязани 22 июля 2016 года, прописана обязанность перевозчика обеспечить пассажиру возможность оплаты проезда с помощью банковской или транспортной карты. Перевозчиком по маршруту №65 в Рязани, согласно специализированному реестру, является ИП Захаркина Юлия Валериевна.