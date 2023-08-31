Изучай законы, потом торгуй. Михаил Делягин объяснил, что стране делать с нефтяными деньгами, застрявшими в Индии

Более 30 млрд долларов, вырученных Россией за продажу нефти, зависли на рупиевых счетах в Индии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

29 августа зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат от партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Михаил Делягин, посетил Рязань с презентацией своей новой книги «Мир после информации». На встрече с журналистами известный экономист поделился своим видением ситуации, сложившейся вокруг суммы эквивалентной более чем 30 млрд долларов, вырученной Россией за продажу нефти, но зависшей на рупиевых счетах в Индии:

- Прежде чем торговать с какой-либо страной, нужно изучить ее законы. Индия, в отличие от России, препятствует оттоку капитала из страны и всячески регулирует операции со своей валютой – рупиями. Сейчас у нас вариантов немного, но они есть. Во-первых, мы все-таки можем вывести рупии из Индии в Россию, но придется заплатить 20%-ный налог, то есть пятую часть суммы мы потеряем. Во-вторых, мы можем на эти деньги приобретать или создавать производственные мощности в самой Индии. Но нужно разрешение государства на инвестирование этих средств, да и в принципе нужно содействие нашего правительства в переговорах с индийцами по данному вопросу.

По словам Делягина, успешные примеры есть, и даже не один. Например, еще до введения санкций российская нефтяная компания купила в Индии половину крупного нефтеперерабатывающего завода – единственного в стране способного перерабатывать в бензин тяжелую венесуэльскую нефть.

- Теперь наша компания обеспечивает бензином индийцев, зарабатывая на этом. В-третьих, можно попробовать приобрести у Индии за наши рупии хотя бы простые технологии, которые они готовы нам продать. Этот вариант не стоит недооценивать: так мы закупаем у КНДР станки с ЧПУ, производство которых сами же там запустили во времена СССР. Прошли десятилетия, мы утратили технологию производства таких станков, а в Северной Корее она осталась, и это оказалось полезным для нас.

Ранее Михаил Делягин назвал рязанцам справедливый размер прожиточного минимума, а также раскрыл правду о бумажных пятирублевках взамен металлических.