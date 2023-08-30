Михаил Делягин в Рязани раскрыл правду о бумажных пятирублевках

Печать денежных банкнот - дорогостоящий процесс, но даже он оказался дешевле, чем выпуск металлических денег. Фото: Диана ИВАНОВА.

29 августа Рязань посетил известный экономист, депутат Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Михаил Делягин с презентацией своей новой книги «Мир после информации».

На встрече с прессой, отвечая на вопрос журналиста КП-Рязань, зачем государство стало выпускать рубли пятирублевого номинала в виде недолговечных бумажных купюр, вместо привычных металлических монет, эксперт ответил следующее:

- Я узнавал причины такого решения. Оказалось, что рубли сейчас просто дешевле печатать, чем выпускать металлическими монетами. Еще в 2021 году наше государство осуществило так называемый налоговый маневр в металлургической отрасли. Все налоги с российских металлургов стали брать за переработку, а импорт сырья за рубеж, наоборот, от налогов освободили. В ответ промышленники взвинтили цены на металл на внутреннем рынке. Причем задрали настолько, что самому же государству они оказались не по карману. Несмотря на то, что печать денежных банкнот дорогостоящий процесс, но даже он оказался дешевле, чем выпуск металлических денег.