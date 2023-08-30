Михаил Делягин назвал рязанцам справедливый размер прожиточного минимума

Известный экономист лично пытался прожить на установленный государством МРОТ, и «сломался» на 28-й день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 августа зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, депутат от партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Михаил Делягин, посетил Рязань с презентацией своей новой книги «Мир после информации». Общаясь с прессой, знаменитый экономист высказал свое отношение к существующему в стране прожиточному минимуму:

- Устанавливая прожиточный минимум, государство должно исходить из понимания, что для гражданина это деньги, на которые он пусть плохо, но может прожить. Я пробовал просуществовать на него и не смог – сломался на 28-й день. Долго прожить на существующий в стране минимум невозможно, это медленная смерть. Однако согласно Конституции, наше государство гарантирует своим гражданам право на жизнь. Такую уверенность человеку должен давать сам факт наличия у него российского паспорта. В 2019 году проводилась альтернативная оценка величины прожиточного минимума в России, и тогда она составила 31 тысячу рублей. Сейчас, я думаю, этот показатель уже превышает 40 тысяч рублей на одного человека.

30 августа стало известно, что рязанцы хотят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 38 тысяч рублей. Такую цифру назвали эксперты по итогам исследовательской работы (читать подробнее).

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