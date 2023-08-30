Рязанцы хотят МРОТ в размере 38 тысяч рублей в месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Рязани хотят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 38 тысяч рублей. Такую цифру назвал сервис SuperJob по итогам исследовательской работы экспертов.

«Средний желаемый МРОТ в Рязани должен составлять, по мнению местных жителей, 38 тысяч рублей в месяц», - говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года рязанцы оценивали МРОТ на уровне 35 900 рублей в месяц, а в апреле 2022 года – 35 тысяч рублей.

Отметим, Минтруд РФ подготовил законопроект об увеличение МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%. Таким образом, федеральный минимальный размер оплаты труда может составить 19 242 рубля.

Днем ранее известный российский экономист Михаил Делягин, выступая в Рязани, назвал справедливый МРОТ (читать подробнее).