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НовостиОбщество30 августа 2023 15:13

Подрядчик ремонта школы №33 в Рязани не выполнил работы на 2,1 млн рублей

Чиновники готовят иск к ООО «Центрстрой»
Источник:kp.ru
Подрядчик ремонта школы №33 в Рязани не выполнил работы на 2,1 млн рублей. Фото: rgdrzn.ru

Подрядчик ремонта школы №33 в Рязани не выполнил работы на 2,1 млн рублей. Фото: rgdrzn.ru

Администрация Рязани и школа №33 готовят иск к ООО «Центрстрой». Суть претензий: подрядчиком не исполнены работы на сумму 2 млн 137 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Контракт на капремонт школы с упомянутой фирмой заключен в 2022 году. Недоделки в итоге обнаружились по разделам «проёмы», «общестроительные работы» и «отопление».

С 15 мая по 28 августа заказчик направил подрядчику три письма — ответа не последовало.

«При этом в ходе телефонных разговоров и при личном визите директор ООО «Центрстрой» информировал, что выявленные недостатки будут устранены до 31 июля 2023 года», - утверждает горадминистрация.

Но слова остались словами — работы подрядчик не завершил.