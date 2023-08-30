Подрядчик ремонта школы №33 в Рязани не выполнил работы на 2,1 млн рублей. Фото: rgdrzn.ru

Администрация Рязани и школа №33 готовят иск к ООО «Центрстрой». Суть претензий: подрядчиком не исполнены работы на сумму 2 млн 137 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Контракт на капремонт школы с упомянутой фирмой заключен в 2022 году. Недоделки в итоге обнаружились по разделам «проёмы», «общестроительные работы» и «отопление».

С 15 мая по 28 августа заказчик направил подрядчику три письма — ответа не последовало.

«При этом в ходе телефонных разговоров и при личном визите директор ООО «Центрстрой» информировал, что выявленные недостатки будут устранены до 31 июля 2023 года», - утверждает горадминистрация.

Но слова остались словами — работы подрядчик не завершил.