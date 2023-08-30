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НовостиОбщество30 августа 2023 14:22

Lexus нагло припарковался на газоне Педагогического сквера в центре Рязани

Рязанцы сфотографировали иномарку, припаркованную на зеленой зоне на улице Ленина
Источник:kp.ru
На улице Ленина засняли Lexus, припаркованный на газон.

На улице Ленина засняли Lexus, припаркованный на газон.

Днем 30 августа на улице Ленина в Рязани автомобиль Lexus нагло припарковался на газоне. Фото выложили неравнодушные рязанцы в Rzn_Life. Судя по снимкам, иномарка заехала на газон Педагогического сквера прямо перед зданием управления образования администрации Рязани.

«Хозяйка жизни. Рязань, улица Ленина», - подписал снимки автор сообщения.

22 августа мэрия Рязани сообщила, что с начала 2023 года к административной ответственности привлекли 3 329 человек, которые парковали свои машины на газонах. Водителей оштрафовали на общую сумму в размере 3 млн 753 тысячи рублей (читать подробнее).