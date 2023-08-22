Более 3,7 млн рублей штрафов водители Рязани заплатили за парковку на газонах

С начала 2023 года в Рязани к административной ответственности привлекли 3 329 человек, которые парковали свои машины на газонах, сообщает пресс-служба городской администрации. Водителей оштрафовали на общую сумму в размере 3 млн 753 тысячи рублей.

Власти напоминают, что в Рязани запрещено заезжать, останавливаться и парковаться на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, газонах, цветниках и других местах благоустройства.