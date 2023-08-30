Проверив детскую площадку в Рязани, прокуратура внесла представление Артёмову

Проверив детскую площадку в Рязани, прокуратура внесла представление и.о. главы администрации города. Фото: ГТРК "Ока"

Прокуратура Московского района Рязани внесла представление и.о. главы администрации города Виталию Артёмову после проверки детской площадки в парке Морской славы. Поводом стало ее неудовлетворительное состояние.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, проверка проводилась по информации СМИ. Как оказалось, техническое состояние игрового оборудования не соответствует требованиям безопасности. Перечислены следующие недостатки:

- металлические элементы подвержены коррозии и требует покраски;

- сиденья качелей имеет неровную поверхность и тоже требуют покраски;

- площадку детской горки нужно заменить - имеются признаки отслаивания древесины;

- песок, выполняющий функцию ударопоглощающего покрытия, долгое время не обновлялся

- нет информационной таблички с указанием мер безопасности.

«Выявленные нарушения и несвоевременное их устранение может способствовать травмированию несовершеннолетних», - пишет прокуратура.

На состояние детской площадки в парке Морской славы рязанцы жаловались в июле, в том числе на горку - из-за острых металлических выступов и торчащего крепежа.

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