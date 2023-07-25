Опасные игры. Ребенок серьезно пострадал из-за крепежа, торчащего на детской площадке в Лесопарке

24 июля ребенок серьезно травмировался на детской площадке в Лесопарке из-за торчащего крепежа.

10-летний мальчик получил серьезную травму на детской площадке в Лесопарке. Всему виной торчащий на поручне лестницы фрагмент металлического крепежа. Соответствующие фотографии отец ребенка разместил в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Прошу обратить внимание администрацию на ситуацию которая произошла на данном объекте», - обратился к чиновникам рязанец.

Из публикации следует, что мальчик повредил руку 24 июля.

Отметим, что за территорией Лесопарка призвано следить одноименное муниципальное автономное учреждение. Детскую площадку устанавливали в 2022 году. Контракт был заключен городским управлением благоустройства с ООО «Техногрупп» на 16,5 млн рублей. Согласно ему, на оборудование, в том числе на игровой комплекс «Древляндия» действует трехлетняя гарантия.