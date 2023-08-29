Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 15:07

Участники фотоконкурса «Рассветы-закаты» делятся пейзажами видов из окон

«Комсомольская правда» и «Северная компания» продолжают принимать работы от желающих поделиться красивыми панорамами, снятыми из дома
Источник:kp.ru
Фото заката, снятое из окна многоэтажки в районе Торгового городка. Автор: Василий

Фото заката, снятое из окна многоэтажки в районе Торгового городка. Автор: Василий

Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Фотоконкурс с романтичным названием «Рассветы-закаты», который «КП-Рязань» запустила совместно с одним из ведущих застройщиков города «Северной компанией», продолжается. Участники присылают красочные фотографии, на которых они запечатлели вид из окна при заходящем или утреннем солнце.

Жительница микрорайона Московский Наталья поделилась яркой фотографией восходящего солнца. Когда огненный шар вырастал над городом, она проснулась, выглянула в окно на седьмом этаже и сделала снимок на смартфон. Еще одну работу на конкурс прислал житель окрестностей Торгового городка. Василий сделал снимок из окна на седьмом этаже, и в панораму вошло не только заходящее солнце, но и Рязанский кремль. Жительница Рыбного Елизавета поделилась видами из окна на пятом этаже.

Мы верим, что у вас не менее интересные и красивые виды из окна, и ждем ваши фотоработы! До 30 сентября присылайте фотографии на адрес нашей электронной почты kp-62@list.ru с пометкой «Фотоконкурс». За каждую опубликованную на сайте фотографию автор получит гонорар.

Оценивать представленные на конкурс фотоматериалы будут посетители сайта КП-Рязань. Трех авторов фотографий, которые наберут больше всего голосов, ждут ценные призы.

Вид окна дома в Рыбном. Автор Елизавета.

Вид окна дома в Рыбном. Автор Елизавета.

Восход из окна дома на Московском шоссе. Автор: Наталья.

Восход из окна дома на Московском шоссе. Автор: Наталья.