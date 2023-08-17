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НовостиОбщество17 августа 2023 14:26

«Комсомольская правда» запускает фотоконкурс «Рассветы-закаты»

Читателям предлагают сделать красивые снимки видов из окна и получить ценный приз
Источник:kp.ru
Восходящее солнце. Автор фото: Александр Караваев.

Восходящее солнце. Автор фото: Александр Караваев.

«КП-Рязань» совместно с одним из ведущих застройщиков Рязани «Северной компанией» объявляет фотоконкурс с романтичным названием «Рассветы-закаты». Мы предлагаем читателям сделать из своих окон красивые фотографии пейзажей при заходящем или утреннем солнце.

До 30 сентября присылайте фотографии на адрес нашей электронной почты kp-62@list.ru с пометкой «Фотоконкурс». За каждую опубликованную на сайте фотографию автор получит гонорар.

Оценивать представленные на конкурс фотоматериалы будут посетители сайта КП-Рязань. Трех авторов фотографий, которые наберут больше всего голосов, ждут ценные призы.