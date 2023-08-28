Благоустройство Лесопарка в Рязани затянулось и подорожало

Актуальная стоимость контракта на благоустройство Лесопарка в 2023 году составляет 63,6 млн рублей. Пока обязательства подрядчиком не исполнены.

Управление благоустройства администрации Рязани согласилось сдвинуть сроки благоустройства Лесопарка в 2023 году - от разворотного круга до озера Ореховое. На сайте госзакупок появилось дополнительное соглашение заказчика с ООО «Промо».

Сроком выполнения работ вместо 1 сентября теперь значится 10 октября, а сроком исполнения контракта вместо 31 октября - теперь 22 ноября.

ООО «Промо» в 2023 году получило подряды на три из четырех объектов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Помимо Лесопарка это пешеходная зона Малого шоссе и Черезовские пруды.

По состоянию на 28 августа в карточке контракта размещена информация об исполнении работ в Лесопарке лишь на 18,8 млн рублей из 63,6 млн рублей. Интересно также, что ООО «Промо» выиграло аукцион, снизив цену с 67,8 млн до 60,3 млн рублей, но затем стоимость работ увеличилась до обозначенной выше суммы. Дополнительное соглашение об этом стороны подписали уже через три дня после заключения первоначального контракта.