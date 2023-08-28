Рязанская область вошла в 30 лучших регионов России по рынку труда

Рязанская область заняла 26 место в рейтинге регионов по рынку труда.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Рязанская область заняла 26 место в рейтинге регионов России по рынку труда. Аналитики РИА Новости сравнивали ряд критериев и присвоили регионам баллы. В результате исследования баллы Рязанской области выросли с 64,7 по итогам 2021 года до 66,5 по итогам 2022 года.
Отмечается, что при расчете эксперты проанализировали восемь показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей и рассчитали рейтинговый балл - чем он выше, тем более благоприятная ситуация сложилась на региональном рынке труда.
Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Москвы и Московской области, заняли следующие места:
- Нижегородская область — 14 место;
- Тульская область — 20 место;
- Липецкая область — 33 место;
- Владимирская область — 37 место;
- Пензенская область — 39 место;
- Республика Мордовия — 54 место;
- Тамбовская область — 55 место.
Эксперты отмечают, что лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития: высокие зарплаты, большая емкость рынка труда, низкая безработица.
Ранее сообщалось, что Рязанская область опустилась в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах. За полгода на дорогах Рязани и области увеличилось число ДТП с ранеными и погибшими (подробнее).