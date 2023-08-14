Рязанская область опустилась в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах

Появился рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах.

За полгода, с января по июнь 2023 года на дорогах Рязанской области увеличилось число ДТП с пострадавшими. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, основываясь на данные МВД. В рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах Рязанская область заняла 58 место, опустившись на пять ступеней (53 место в январе-июне 2022 года).

Цифры, приведенные в исследовании:

- количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей в январе-июне 2023 — 115,0 (в 2022 году – 108);

- изменение количества ДТП по сравнению с январем-июнем 2022 года — 5,6%;

- число погибших и раненых в ДТП на 100 тысяч жителей в январе-июне 2023 — 80,6 (в 2022 году – 78,5).

Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Московской области, заняли следующие места:

- Мордовия — 21 место;

- Липецкая область — 38 место;

- Тамбовская область — 41 место;

- Тульская область — 47 место;

- Нижегородская область — 62 место;

- Пензенская область — 72 место;

- Владимирская область — 75 место.

В конце июня губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в 2023 году в Рязанской области выросло количество ДТП, но «одновременно снизилось количество происшествий на дорогах со смертельными случаями, на 13%».

«Эту позитивную тенденцию нужно сохранять, но необходимо разбираться с причинами, которые привели к росту дорожно-транспортных происшествий», - сказал Малков.

Ранее Рязанская область заняла 74 место в рейтинге регионов по качеству дорог, став по традиции одной из худших (читать подробнее).