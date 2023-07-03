Одна из худших. Рязанская область заняла 74 место в рейтинге регионов по качеству дорог

Рязанская область заняла 74 место по качеству дорог в России.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рязанская область заняла 74 строчку рейтинга российских регионов по качеству дорог, вновь оказавшись в нижней части.
Согласно исследованиям РИА Новости, доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила лишь 36% по итогам 2022 года (по итогам 2021 года – 34,2%). Плотность дорог с твердым покрытием - 281,2 км на 1000 кв. км территории (274,2 км – по итогам 2021 года).
Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Московской области, заняли следующие места:
- Мордовия – 70;
- Тамбовская область – 68;
- Владимирская область – 64;
- Нижегородская область – 62.
- Тульская область – 36;
- Липецкая область – 23;
- Пензенская область – 14.
В 2022 году Рязанская область по качеству дорог занимала 73 место.