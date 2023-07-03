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НовостиОбщество3 июля 2023 7:32

Одна из худших. Рязанская область заняла 74 место в рейтинге регионов по качеству дорог

По качеству дорог среди регионов Рязанская область заняла 74 место
Источник:kp.ru
Рязанская область заняла 74 место по качеству дорог в России.

Рязанская область заняла 74 место по качеству дорог в России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанская область заняла 74 строчку рейтинга российских регионов по качеству дорог, вновь оказавшись в нижней части.

Согласно исследованиям РИА Новости, доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составила лишь 36% по итогам 2022 года (по итогам 2021 года – 34,2%). Плотность дорог с твердым покрытием - 281,2 км на 1000 кв. км территории (274,2 км – по итогам 2021 года).

Регионы, граничащие с Рязанской областью, не считая Московской области, заняли следующие места:

- Мордовия – 70;

- Тамбовская область – 68;

- Владимирская область – 64;

- Нижегородская область – 62.

- Тульская область – 36;

- Липецкая область – 23;

- Пензенская область – 14.

В 2022 году Рязанская область по качеству дорог занимала 73 место.