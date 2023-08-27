В Зеленом театре Рязани группу «Ария» слушали около пяти тысяч человек.

Вечером 26 августа в Зеленом театре ЦКПиО прошел концерт легендарной рок-группы «Ария». По приблизительной оценке, концерт посетили около пяти тысяч рязанцев и гостей города. Но большинству поклонников пришлось наблюдать за «Арией» с огромного экрана, который установили в фан-зоне при входе в Зеленый театр.

«Концерт «Арии» организовали ужасно. Пригласить народ, и показать группу на экране… Есть ЦСК [стадион]… Площадь Ленина, наверное, только для Газманова... Площадь Победы… Нет слов, не зачет…» - написал в группе КП-Рязань один из подписчиков.

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«За бесплатно и так пойдет, и на этом спасибо. А по экрану я и дома могу смотреть... спокойно, без толпы. Хотел уже уйти. Не самое удачное место для коллектива такого масштаба. Зато в центре сегодня [27 августа] будет выступать какая-то Мишель, а на «Арию» еле прошли вчера. Здорово», - поделился мнением еще один рязанец.

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К самим музыкантам у поклонников претензий не было.

«Недовольны только те, кто послушали разогрев [группа VAVI] и ушли. Не стали ждать, когда сцену под «Арию» подготовят, а на это часа полтора понадобилось. Что касается экранов, то сейчас они стали гораздо лучше, и звук офигенный передавался везде», - поделился с КП-Рязань побывавший на концерте фанат «Арии».

27 августа на площади Победы выступят группы «Моя Мишель» и 5STA Family.