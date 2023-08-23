Девять детей выпали из окон в Рязанской области в 2023 году

В Рязанской области в 2023 году из окон выпали 9 детей.

В 2023 году в Рязани и области из окон выпали девять детей, двое из них погибли. Печальную статистику привела прокуратура Рязанской области. Выжившие дети получили различные травмы.

Как отметили в надзорном ведомстве, во всех случаях дети оставались без должного присмотра родителей. Малыши опирались на москитную сетку и падали вместе с ней вниз.

15 августа на улице Сельских строителей в Рязани насмерть разбился двухлетний ребенок. Мальчик упал с шестого этажа (читать подробнее).