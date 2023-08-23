Мощный хлопок в небе над Клепиковским районом перепугал жителей

В ночь на 23 августа в Клепиковском районе Рязанской области местных жителей перепугали мощные хлопки в небе.

«Будто что-то взрывают, что это может быть?» - спросила жительница райцентра Спас-Клепики.

Никто из официальных лиц данный случай не комментировал, но подобные хлопки или «взрывы в небе» уже не редкость. Как правило, это результат пролета сверхзвуковых самолетов.

Так 29 мая 2023 года громкий хлопок перепугал жителей Рязани. Как потом выяснилось, звук взрыва породил сверхзвуковой самолет. А 22 июня причинами мощных хлопков стали плановые тренировочные полеты с использованием свето-шумовых сигнальных ракет. В Клепиковском районе хлопок слышали днем 12 июля.